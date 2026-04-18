Galatasaray Deplasmanda 2-1 Kazandı

Stat: Eryaman
Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Osman Gökhan Bilir
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 46 Traore), Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Koita (Dk. 82 Cihan Çanak), Tongya (Dk. 87 Samed Onur), Niang
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 65 Boey), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Sara (Dk. 77 Lemina), Torreira (Dk. 87 Kaan Ayhan), Sane, Yunus Akgün (Dk. 87 Eren Elmalı), Barış Alper Yılmaz, Icardi (Dk. 78 Lang)
Goller: Dk. 2 Icardi, Dk. 35 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 66 Niang (Natura Dünyası Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 48 Sallai, Dk. 90 Uğurcan Çakır (Galatasaray), Dk. 50 Tongya, Dk. 81 Zuzek (Natura Dünyası Gençlerbirliği)
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
49. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına Metehan Mimaroğlu geçti. Metehan'ın, ceza sahasının sol köşesinin biraz dışından kaleye gönderdiği top üst ağlarda kaldı.
51. dakikada Galatasaraylı Sara'nın ceza sahasının sağ kenarından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin yanından dışarıya gitti.
61. dakikada sarı-kırmızılı futbolcu Sane'nin attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
66. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında savunmanın uzaklaştıramadığı top, sağ kanattaki Traore'nin önünde kaldı. Traore'nin pasıyla penaltı noktasının sağında topu alan Niang, sol ayağının içiyle uzak direğe doğru yaptığı vuruşla başkent ekibinin skoru 2-1'e getirmesini sağladı.
79. dakikada Gençlerbirliği savunmasının kafayla uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktasının sol tarafındaki Torreira'ya doğru geldi. Torreira'nın gelişine voleyle kaleye gönderdiği top, uzak direğin yanından az farkla auta gitti.
85. dakikada sol kanattaki Lang, pasıyla ceza yayındaki Sane'yi buldu. Sane, sağ kanattan atağa destek veren Yunus Akgün'ü ceza sahasında topla buluşturdu. Önünü boşaltan Yunus'un, uzak köşeye gönderdiği sert şut dışarı çıktı.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
