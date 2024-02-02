Spor

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: HEDEFİMİZ 24'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Hedeflerinin 24'üncü şampiyonluk olduğunu belirten Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Son haftaların formda takımı Samsunspor, ligde özellikle iyi başlayamayan ama sonradan çıkışını sürdüren bir takım. Son 4 maçtır da yenilmiyordu. Zor bir deplasman oldu. Tabii burada muhteşem bir taraftar desteği var. Ben de aynı şekilde havaalanından başlayıp otele kadar gelişimizde bize destek olan taraflarımıza önce teşekkür etmek istiyorum. Maçı etkili bir şekilde başladık. Çok erken goller bulduk. Devamında da zaman zaman Samsunspor'un da oluşturduğu tehlikeler oldu. Bizim de oluşturduğumuz tehlikeler oldu. Biraz daha dengeli geçti maç ama günün sonunda kazandığımız bir karşılaşma oldu. Skoru artırabilirdik ama Samsunspor'un da ikinci yarının başında yakaladığı pozisyon vardı. Burada skor 2-0'a gelip daha farklı maçta olabilirdi. Ben özellikle oyuncularıma burada teşekkür etmek istiyorum. Samsunsporlu oyuncuları da tebrik etmek istiyorum. Yani onlarda iyi bir mücadele sergilediler. Bundan sonraki maçlarda rakibimize de başarılar diliyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Yürüyüşümüz sürüyor. Bu sene 24'üncü şampiyonluk için hedef koyduk. Bu şampiyonluk yolunda da çok önemli bir deplasmanı burada geride bıraktık. Amacımız bundan sonra kupa maçına hazırlanmak. Özellikle şubat ayı bizim için çok yoğun. Bu yoğunluk içerisinde de bu maçları kazanmak bize moral olarak geri dönüyor. Bundan sonraki haftalarda da kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"AVRUPA KUPALARINDA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ"

Hedeflerinin Avrupa kupalarında başarılı olmak olduğunu belirten Okan Buruk, "Birçok baskı oluşuyor. Transfer döneminde bazen gitmek isteyen oyuncular, sizin bazen göndermek sizin ama gönderemediğiniz oyuncular ve bu kadro yapılanması içerisinde bu maçlara hazırlanmak tabii ki zor ama bizim görevimizde bu maçlara hazırlanmak. Şöyle bir avantajımız var, şampiyonluk yolunda geçen sene çok önemli bir yol katettik. Bu katettiğimiz yol içerisinde çok tecrübeli oyuncularımız var. Son idmanımızda da oyuncularımızın ne kadar istekli olduğunu gördük. Konsantre olduklarını gördük. Aslında bir gün önceden oyuncudan aşağı yukarı ne durumda olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Transfer dönemi dediğiniz gibi zor. Benim için de zor, oyuncularım için de zor ama bu zorluklar içerisinde biz kendi içimizde bazen eksik kalan mevkileri de onarmaya çalıştık. Bugün yine Berkan sol bek de güzel oynadı. Bence iyi bir oyun ortaya koydu. Birçok oyuncumuzu burada oyun içerisinde değerlendirmeye çalıştık. Bugün itibariyle 2 tane yaptığımız transfer var. 2 tane yine tecrübeli bize destek verecek oyuncular. Hedefimiz tabii ki Avrupa kupalarında başarılı olmak. Bugün Avrupa listesi için son gün biliyorsunuz. Avrupa listemizi oluşturup bundan sonra kalan bir haftada da eğer bize uygun ve fırsat olabilecek bir oyuncu çıkarsa bu anlamda da bir tane yabancı sayımızda zaten boşluk var. Bütçe olarak da yine ayırabileceğimiz bir bütçe var. Bu bütçe içerisinde de yine bir transfer olursa yapacağız. Olmazsa da yani istediğimiz gibi bir oyuncu çıkmazsa da o transferi yapmayacağız. Ama dediğim gibi hedefimiz Galatasaray'ın hem ligde hem Avrupa'da büyük başarılara ulaştırmak" diye konuştu.

"DEVRE ARASI TRANSFER YAPMAK ÇOK DAHA ZOR"

Sol bek mevkisinde iyi opsiyonlarının olduğunu ifade eden Buruk, "Bugünkü yaptığımız transferler içerisinde tam olarak istediğimiz oyuncuları tabii ki almaya çalıştık. Ama özellikle sol bekte elimizde iyi opsiyonlar var. Son maçlarda oynattığımız Barış Alper Yılmaz, Kana Ayhan yine bugün Berkan var. Yani bu oyuncularla birlikte o bölgede birçok çeşitlilik yakaladık. Orada Türk kullanmayı düşünüyorduk. O yüzden daha çok Türk oyuncular üzerinden gitmeye çalıştık. Bugün yaptığımız sağ bek transferi Boey'in yerine yaptığımız transfer oldu. Tabii ki ön tarafa da Bakambu sonrası iyi bir teklif gelmişti. Santrfor bölgesine bir transfer yaptık. Transfer dönemi çok zor oluyor. Biliyorsunuz çok uzun bir süreç. Burada çok yoğun bir çalışma sergiledik. Özellikle başkanımız Dursun Özbek ve yönetim kurulumuz burada takımın iyiliği için, takıma destek vermek için her zaman bizim yanımızdalar. İstediğimiz oyuncuları almaya çalışıyorlar. Devre arası tabii ki transfer yapmak çok daha zor. Seçenek çok azalıyor" diyerek sözlerini noktaladı.

MARKUS GISDOL: BİRAZ DİNLENECEĞİZ VE KUPA MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ

Son 75 dakikada iyi oynadıklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "İlk 15 dakikada bizim en iyi performansımız değildi. Geriye kalan 75 dakikada oyuncularımız gayet iyi oynadılar. 2 basit gol yedikten sonra geri gelmeye çalıştık. Bireysel anlamda oyuncuları karşılaştırdığımızda fark olabiliyor. Buna rağmen pozisyona da girdiler maalesef oyunu çeviremedik. Genel anlamda maçın geri kalan kısmında iyi oynadık. Biraz dinleneceğiz ve kupa maçına hazırlanacağız" dedi.

"TRANSFER DÖNEMİ BİTTİĞİNDE MUTLU OLACAĞIM"

Transferler hakkında da bilgi veren Gisdol, "Transfer dönemi bittiğinde mutlu olacağım. Bu sebeple futbolcuların çok konuştuğunu duyuyorum. Başkanımızla konuşmamız oldu. Ofansif anlamda oyuncuya ihtiyacımız olduğunu kendisine ilettim. Umarım en kısa zamanda bunu açıklığa kavuştururuz. Bu transfer dönemi umarım biter. Bundan sonra inşallah odaklanmamız gereken şeylere odaklanacağız" diye konuştu.