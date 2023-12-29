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Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 72-70'lik skorla mağlup etti. Galatasaray'dan David Mccormack 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Bu sonuçla Samsunspor 12'nci mağlubiyetini yaşarken, Galatasaray 6'ncı galibiyetini elde etti.

Galatasaray, deplasmanda Samsunspor\'u mağlup etti
29.12.2023 - 20:12,  Güncelleme: 20:14
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SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik Akbayrak, Burak Yılmaz

SAMSUNSPOR: Tarık Sezgün 10, Michale Kyser 7, Bora Satır, Bryant Crawford 10, Mert Ali Sert 3, Nimrod Levi 10, Arda Berk Kaya, Seketoure Henry 14, Matt Mooney 4, Göktuğ Baş 12

GALATASARAY: Corey Walden 5, Sadık Emir Kabaca 11, Miralem Halilovic 6, Klemen Prepelic 12, Jonah Radebaugh 6, Buğrahan Tuncer 5, David Mccormack 22, Göksenin Köksal 5

1'İNCİ PERİYOT: 14-16

İLK YARI: 30-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-55

Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 72-70'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla Galatasaray'dan David Mccormack oldu. Bu sonuçla ligin son sırasında bulunan Samsunspor 12'nci mağlubiyetini yaşarken, Galatasaray 6'ncı galibiyetini aldı.

Kaynak: DHA
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