Galatasaray Derbi Hazırlıklarına Başladı

Spor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. Pas ve topa sahip olma organizasyonlarıyla devam eden idman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.