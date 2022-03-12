Galatasaray, derbi hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, derbi hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü

12.03.2022 16:51
Galatasaray, derbi hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Göztepe'nin Torasan'daki Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, salondaki egzersizlerle başladı. Daha sonra sahaya geçen takım, ısınma hareketleri ve çeşitli koşu drilleri gerçekleştirdi. Antrenman farklı istasyonlarda beceri drilleriyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın sabah İzmir'de bir antrenman daha yapacak ve öğleden sonra İstanbul'a hareket edecek.

Galatasaray, derbi hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü
Galatasaray, derbi hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü
Galatasaray, derbi hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü
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Kaynak: DHA

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