Galatasaray, derbi hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Göztepe'nin Torasan'daki Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, salondaki egzersizlerle başladı. Daha sonra sahaya geçen takım, ısınma hareketleri ve çeşitli koşu drilleri gerçekleştirdi. Antrenman farklı istasyonlarda beceri drilleriyle sona erdi.