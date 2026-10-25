Galatasaray derbi öncesi son idmanını Okan Buruk yönetiminde tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray derbi öncesi son idmanını Okan Buruk yönetiminde tamamladı

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Sarı-kırmızılılar, yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı 9. hafta derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Okan Buruk yönetimindeki idman Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başladı, 10'a 2 pas ve taktik çalışmayla bitti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA
GalatasarayOkan BurukFenerbahçeSporSon Dakika

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