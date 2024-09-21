Galatasaray Derbide 2 Değişiklikle Sahaya Çıkıyor - Son Dakika
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Galatasaray Derbide 2 Değişiklikle Sahaya Çıkıyor

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde Gaziantep FK maçına göre 11'de iki oyuncu değiştirdi.

21.09.2024 20:19
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre 11'de 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre derbide 2 değişiklik yaptı. Buruk; Berkan Kutlu ve Michy Batshuayi'nin yerine Ismail Jakobs ve Victor Osimhen'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunana Faslı futbolcu Hakim Ziyech kadroda yer almıyor. Yusuf Demir de teknik heyet kararıyla kadroda bulunmuyor. Adana Demirspor maçında sakatlanan ve son iki antrenmanda da yer alan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ise derbiye yedeklerde başladı.

Roland Sallai ilk kez kadroda

Galatasaray'ın, Alman ekibi Freiburg'dan transfer ettiği Macar futbolcu Roland Sallai, ilk kez 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı. Statü gereği Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosuna alınmayan Sallai derbide yedeklerde bekledi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen sarı-kırmızılıların Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi de yedek bekledi.

Galatasaray'ın derbi 11'i

Sarı-kırmızılılar derbiye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ile başladı.

Yedeklerde ise; Günay Güvenş, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kadıköy'de

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinde takımlarını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta toplanan sarı-kırmızılılar, 28 otobüsle Kadıköy'e geldi. Taraftarlar, derbi öncesinde tezahüratlarla takımlarını derbiye hazırladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Derbide 2 Değişiklikle Sahaya Çıkıyor - Son Dakika

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