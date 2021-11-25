Galatasaray derbiyi atlatamıyor! Marsilya maçı öncesi Necati Ateş'ten Fenerbahçe sözleri
25.11.2021 20:42
Galatasaray'da yardımcı antrenör Necati Ateş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya maçı öncesi açıklamalar yaptı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Diagne'nin derbi performansına atıfta bulunan Ateş, "İnşallah bugün iyi oynar, gol atar. Fenerbahçe maçında yüzde yüz olan golü verilmedi. İnşallah bugün o golün tekrarını atar ve kazanırız" ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Marsilya'yla karşılaşıyor. Kritik maç öncesi Fatih Terim'in yerine konuşan Necati Ateş, Diagne'nin mücadeleye ilk 11'de başlamasını değerlendirdi.
"FENERBAHÇE MAÇINDA TARAFTARIN GÜCÜNÜ GÖRDÜK"
Necati Ateş yaptığı açıklamada, "Diagne iyi oyuncularımızdan biri. Burada gol krallığı yaşamış. Rotasyon yapıyoruz bazen. İnşallah bugün iyi oynar, gol atar. Fenerbahçe maçında yüzde yüz olan golü verilmedi. İnşallah bugün o golün tekrarını atar ve kazanırız. Galatasaray taraftarı her zaman stadyumu dolduruyor. Fenerbahçe maçında taraftarın gücünü gördük. Onlar bizi ittiği zaman oyuncularımız da ayrı bir motivasyonla oynuyor. Bizim için çok değerli bir maç. Lokomotiv maçını kazansaydık 2.'lik biletini cebimize koyacaktık. Bugün kendi işimizi kendimiz bitirmek istiyoruz.
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