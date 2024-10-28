Galatasaray Derbiyi Kazandı

Spor

Galatasaray ile Beşiktaş arasında RAMS Park'ta oynanan derbiyi 51 bin 750 taraftar takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yendi. Bu önemli mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı ve maç boyunca desteklerini sürdürdü. RAMS Park'ta oynanan derbiyi toplam 51 bin 750 seyirci takip etti.

30 otobüsle derbiye gelen siyah-beyazlı taraftarlar da deplasmanda tribününde takımlarına destek verdi. - İSTANBUL