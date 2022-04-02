Galatasaray, dev derbi öncesi Fatih Karagümrük engelini rahat atlattı! - Son Dakika
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Galatasaray, dev derbi öncesi Fatih Karagümrük engelini rahat atlattı!

02.04.2022 22:49

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe derbisi öncesinde kayıp yaşayamayan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla puanını 41'e yükseltti ve 12. sıraya yerleşti.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 31. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 2-0 kazandı.

BABEL SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, 4. dakikada Gomis'in golüyle öne geçti. Bu golden yalnızca 8 dakika sonra sahneye Ryan Babel çıktı ve sarı-kırmızılıların 2. golüne imza attı. Mücadelede farkı indirme şansı yakalayan Fatih Karagümrük, 75. dakikada Pesic'le kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla puanını 41'e yükseltti ve 12. sıraya yükseldi.

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KEREM SAKATLANDI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının 33. dakikasında sakatlandı. Kerem'in yerine 35. dakikada Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

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Son Dakika Spor Galatasaray, dev derbi öncesi Fatih Karagümrük engelini rahat atlattı! - Son Dakika


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