Galatasaray divan kurulunda Cibara, RAMS Park zeminini değerlendirdi

Galatasaray Kulübünün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyeleri Eray Yazgan, Bora Bahçetepe, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Mecit Mert Çetinkaya ve Mehmet Burak Kutluğ, kulübün eski başkanı Alp Yalman, eski teknik direktör Mustafa Denizli ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının başında yakın zamanda hayatını kaybeden sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu Cevad Prekazi, kendisi için hazırlanan video ile anıldı.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, divan kurulunda yaptığı konuşmada, çok zor bir hafta yaşadıklarını aktararak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle ve şükranla andık. Bugün de yöneticilerimiz, Partizan'ın Cevad Prekazi için yaptığı törene katıldı. Başkanımız da cenazeye katılacak. Tekrardan Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Futbol dışında da takımların bu sene çok iyi gittiğini belirten Cibara, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Erkek basketbol takımımız, Mecit Mert Çetinkaya'nın dokunuşlarıyla yükselmeye başladı. Yeni bir başantrenör takımın başına geldi. Orada iyi gitmeye başladık. Kadın voleybolda ise biraz kötü başladık. Milli takım maçlarından dolayı oyunculara çok fazla yük bindi. İtalya takımlarında da benzer sorun var. İnşallah bu hafta Göztepe'yi İzmir'de yenip çıkışa geçeceğiz. Geçen sene kadın voleybol takımının kazandığı CEV Kupası ile sezonu kapatmıştık. Erkeklerde kazandığımız AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası ile de sezonu açtık. Erkek voleybol takımımız, bu sene her 3 kupada da şampiyonluğa oynayacak. Sadece Jean Patry'nin parmağında bir kırık var. Hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağımız maça herkesi bekliyorum. Kadın basketbol takımımız da çok iddialı. Yarıştığımız kulvarlarda şampiyon olmak istiyoruz. Bugüne kadar fazla şampiyonluktan bahsedemiyorduk. Artık bundan rahatça bahsedebiliyorum. Kadınlarda 9 Aralık'ta Fenerbahçe ile Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı oynayacağız. Bu kupayı kazanmak en büyük hedefimiz."

"Bu saha, bir sene önce Avrupa'da örnek gösterildi"

Mehmet Cibara, RAMS Park'ın zemini için birlikte çalıştıkları SIS firmasının bu alandaki en iyi şirketlerden biri olduğunu söyledi.

Stadın zemininin son durumuna değinen Cibara, "Zemin için SIS firmasıyla çalışıyoruz. Bu konulardaki en iyi firmalardan bir tanesi. Burada hepimizin kusuru var. Bu saha, bir sene önce Avrupa'da örnek gösterildi. Hatırlarsanız 2023 yılındaki Manchester United maçından 1 saat önce inanılmaz bir yağmur oldu. O zaman UEFA'nın delegesi 'Herhalde bu maçı oynatamayacağım.' dedi. Biz, bir problem olmayacağını belirttik. Sahanın kuruluğunu yüzde 30'dan yüzde 65'e çıkarttık. Sahanın altında 3 sistem var. Bunlar da ısıtma, vakum ve drenaj. Bu sistemlerle yaptık bu işi." ifadelerini kullandı.

Cibara, sezon bittikten sonra zemin için çalışmalara başladıklarını dile getirerek, "12 Ağustos veya 14 Ağustos tarihlerinde zemin bozulmaya başlıyor. Hep aynı tarihte oluyor bu durum. Sonra eylülde başlayan işlemlerle zemin kasım ayında eski haline geliyor." dedi.

Zemini Samsunspor ve Aston Villa maçlarına kadar hazır hale getirmek istediklerine belirterek Cibara, "Stada geldiğinizde görsel olarak iyi bir saha görmeyeceksiniz ama iyi bir performans göreceksiniz. Oyuncularımız da memnun kalacak. Sakatlıklar, zeminden dolayı olmadı. Rafael Leao'nun sakatlığı bambaşka. Victor Osimhen'in de durumu farklı. 17 Aralık'a kadar bu şekilde gideceğiz. En büyük korkumuz kar. İtalya'dan getirip sereceğimiz hazır bir hibritlenmiş rulo sistemi var. Yazın da başka bir şey yapacağız. Bayern Münih'in stadında hibrit oranı yüzde 15. Bizde ise yüzde 8. Belki biz de yüzde 10'a çıkarız." şeklinde konuştu.

Alp Yalman: "Cevad Prekazi, çok iyi bir Galatasaraylıydı"

Kurulda konuşma yapan eski başkanlardan Alp Yalman, Prekazi'nin çok iyi bir sporcu olduğunu dile getirerek, "Cevad Prekazi, çok iyi bir Galatasaraylıydı. Sözünün de eriydi. Gelmiş geçmiş tüm büyük sporcular gibi Galatasaray'a hizmet etti. Toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin. Allah geride kalanlara sabır versin." ifadelerini kullandı.

Mustafa Denizli ise Galatasaray camiasına ilk olarak 43 yıl önce adım attığını aktararak, "Bu camiada çok mutlu günler yaşadım. Hüzünlü günlerimiz de oldu. Ben 18 yıl bir camiada görev yaptım. Bütün gençliğim Altay camiasında geçti. Olgunluk dönemim de Galatasaray'da geçti. Galatasaray'ın bana kattıkları ve duyduğu güven çok kıymetliydi. Beni bir proje olarak gördüler. Bu benim için ayrı bir mutluluktu. Futbolcu olarak gelip teknik heyette de görev yapacağımı gördüler. Ben de bu güveni boşa çıkarmadım. Elimden geldiğince Galatasaray'ın başarılarında pay sahibi olmaya çalıştım. Olabildiysem çok mutluyum." diye konuştu.

Cevad Prekazi'nin çok renkli bir kişilik olduğunu kaydeden Denizli, şunları söyledi:

"4-5 ayda bir görüşürdük. Bir süre önce Belgrad'dan beni aradığında rahatsız olduğunu söylemişti. Çok üzüldüm. Onunla çok fazla özel anımız oldu. Çok renkli ve sevimli bir kişilikti. O zamanki çocukların idolüydü. Galatasaray'ın yaşadığı başarılarda pay sahibi olan bir futbolcuydu. Camialara hizmet eden sporcuları unutmak mümkün değil. Bundan yaklaşık 5 ay önce beni aradı. İstanbul'da olduğunu söyledi. Buluşmak istedim. Havalimanından Yeni Zelanda'ya ağabeyinin yanına gidiyordu. Orada tedavi olacaktı. Galatasaray'a yaptığı hizmetler için kendisine minnettarım. Antrenörlüğe başladığımda takımın yaklaşık yarısı benim takım arkadaşımdı. Onlarla diyalog kurmak hem kolay hem zordu. Yine de bunu başardık. Cevad ile çalıştığım için şanslıyım. Allah rahmet eylesin. Camianın başı sağ olsun."

Mustafa Denizli, konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı.

Konuşmaların ardından futbol dışı branşlarla ilgili kısa bir sunum yapıldı. Sonrasında da kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verildi.

Ayrıca yönetim kurulu üyesi Mehmet Burak Kutluğ, toplantının sonunda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 1 Haziran-31 Ağustos 2026 arasındaki konsolide üç aylık mali tabloları sundu.