Galatasaray Divan Toplantısı Gerçekleşti
Galatasaray Divan Toplantısı Gerçekleşti

18.04.2026 18:02
Galatasaray Kulübü'nün toplantısında voleybol ve sutopu takımları ödüllendirildi, yatırımlar hakkında bilgi verildi.

GALATASARAY Kulübü'nün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda CEV Kupası'nı kazanan kadın voleybol takımının sporcularına, teknik ekibine ve yöneticilerine başarı belgesi verildi. Divan kurulu üyeleri, belgeler verilirken voleybolcuları ayakta alkışladı. Ayrıca toplantıda Avrupa Challenger Kupası 8'li Final organizasyonunda şampiyonluğa ulaşan erkek sutopu takımı kutlandı. Sutopu takımının oyuncuları, maç sebebiyle başarı belgelerini almak için toplantıya katılamadı.

Galatasaray Kulübü Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, toplantıda Galatasaray Sportif AŞ ve bağlı ortaklıklarının 1 Haziran 2025- 28 Şubat 2026 dönemine ilişkin 9 aylık finansal raporuyla ilgili bilgi sunumu gerçekleştirdi. Ardından da divan kurulu üyesi Mete İkiz, 'Süper Lig ile önde gelen Avrupa liglerinin yayın hakkı gelirlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi' konulu sunumunu gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, divan kurulu üyelerinin konuşmalarının ardından yaptığı açıklamada, çok önemli gayrimenkul yatırımları yaptıklarını kaydederek, "Sportif faaliyetlerimizin dışında tam 75 milyon avro gayrimenkul yatırımı yaptık. Galatasaray Adası'nı ve Kemerburgaz'daki tesisleri yaptık. Kalamış'taki tesisleri yapıyoruz. Mecidiyeköy'deki binamızı bitiriyoruz. Ben Galatasaray Kulübünün başkanı olarak birçok kişi ile görüşüyorum. Bugün herkes Galatasaray'ın geldiği seviyeyi kıskanıyor. Yönetime biraz daha destek verilmesini rica ediyorum. Riva'daki projemizi de yapıyoruz. Yakında Florya'daki proje başlayacak. Kemerburgaz'da akademi binası için inşaata başladık" şeklinde konuştu.

'YAPTIĞIMIZ PROJELER ÇERÇEVESİNDE BAZEN BORÇLANMAK ZORUNDA OLUYORUZ'

Özbek, Galatasaray'ı en iyi seviyeye getirmek için çalıştıklarını aktararak, "Eğer ben 75 milyon avro gayrimenkul yatırımı yapmasaydım banka borcumuz olmazdı. Fakat tesisleşmeye ihtiyacımız vardı. Yaptığımız projeler çerçevesinde bazen borçlanmak zorunda oluyoruz. Bazen de öz kaynak kullanıyoruz. Borçlanmak, felaket değil. İpotek verdik. Mecidiyeköy'de yaklaşık 60'a yakın dairemiz var. Daha önce bunlar Bankalar Birliği ile yaptığımız anlaşmada ipotekliydi. Biz, başka bir kredi kuruluşuna bu ipoteği verdik. Bankalar Birliği anlaşmasında kulübün verdiği ipotek miktarı 23-24 milyar liraydı. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak bütün bu ipoteği fek ettik" dedi.

Kaynak: DHA

