Mertens ve Torreira, Galatasaray'da - Son Dakika
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Mertens ve Torreira, Galatasaray'da

06.08.2022 21:57
Mertens ve Torreira, Galatasaray'da

Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Belçikalı Dries Mertens ve Uruguaylı Lucas Torreira'nın transferi konusunda resmi görüşmelerin başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildiğini duyurdu.

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Galatasaray'dan Dries Mertens açıklaması Galatasaray'dan Dries Mertens açıklaması Galatasaray: 'Profesyonel futbolcu Dries Mertens'in Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.' Galatasaray: 'Profesyonel futbolcu Dries Mertens'in Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mertens ve Torreira, Galatasaray'da - Son Dakika

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