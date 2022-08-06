Özel uçakla alınan iki futbolcu da gece saatlerinde İstanbul 'da olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Lucas Torreira, Dries Mertens, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Mertens ve Torreira, Galatasaray'da - Son Dakika

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