Mertens ve Torreira, Galatasaray'da

Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.
Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Belçikalı Dries Mertens ve Uruguaylı Lucas Torreira'nın transferi konusunda resmi görüşmelerin başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildiğini duyurdu.
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