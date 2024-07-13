Galatasaray, Efe Akman ile profesyonel sözleşme imzaladı

Galatasaray, akademi futbolcularından Efe Akman ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcuyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.
Galatasaray'ın futbol direktör yardımcısı ve eski milli futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu Efe Akman, geçen sezon Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda birer maçta forma giydi.
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