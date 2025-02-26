Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir - Son Dakika
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Spor

Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, eski hocası Jose Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etti. Mourinho'nun 'maymun gibi zıpladılar' ifadesi sonrası gelen ırkçılık suçlamalarına karşı Drogba, sosyal medya hesabından destek mesajı yayınladı. Drogba, ''Babam nasıl ırkçı olabilir?'' dedi.

26.02.2025 16:33
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 biten derbinin ardından yapılan basın toplantısında sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun sarı - kırmızılı yedek kulübesine yönelik, "Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadesi tepkilere neden olmuştu.

DROGBA'DAN JOSE MOURINHO'YA DESTEK

Süper Lig devi Galatasaray'ın eski futbolcularından Didier Drogba, eski hocası Jose Mourinho'ya destek çıktı. Drogba, Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etti. Galatasaray'ın eski forveti Drogba, sosyal medya hesabından Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etti.

Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir

"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"

Drogba yaptığı paylaşımda, "Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Derbilerin ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu deneyimleyebilecek kadar da şanslıydım.

Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir

Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose'yi yıllardır tanıdığımı ve onun ırkçı olmadığını, bunu defalarca kanıtladığını ifade edip bana güvenmenizi istiyorum. Maçlarımıza odaklanalım. Muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanıp 5. yıldızı takalım. "Babam" nasıl ırkçı olabilir?" dedi.

Galatasaray efsanesinden Mourinho\'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir

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Son Dakika Spor Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Ali:
    mevzu siyahi düşmanlığı olup olmaması değildir. beyazlara da ırkçılık yapılmaktadır. "monkey" kelimesi bu amaçla kullanılır, ten rengine göre ırkçılık karşılaştırması yapmak ırkçılıktır. sürekli Türkleri kötü gösterip hakaretler ediyor. aşağılıyor ve ceza almadıkça daha fazlasını yapıyor. avrupada bunları asla söylemez. Türkiye'yi küçük düşüren TFF'dir. 31 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    sirk orman maymun, bu üçü birleştirilerek insanlara söylenince neler hissetmek düşünmek gerekir? bi de yetmezmiş gibi, acun; TÜRK insanının zekası konusunda yeni bir açıklama da yapabilir dedi. Bu kaçıncı hakaret aşağılama oldu. Ağır cezalar hatta hiç ceza vermedikçe arsızlaştılar. yazıklar olsun hacıosman. biraz bile dik duramıyorsun... 23 1 Yanıtla
  • Rize:
    konuşmada Türklerin olduğu stadı ormana sirke benzetip maymun ifadeleri geçti. neden ırkçılıkla bağdaşmış maymun ifadesi kullanılırsın. masum ifadeler değil. Türk teknik direkötlerimiz dururken FBYE böyle şahıslar yakışmıyor. Bazı yöneticileri, teknik direktörü bu konuma yakışmıyor, temsil ve beceri yeteneği olmadığı gibi, düşmanca davranılıyor korkunç bi yere sürüklediler Türk spor ortamını. 2 0 Yanıtla
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