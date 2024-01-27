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Galatasaray Ekmas, Aliağa Petkimspor'u uzatmada yendi - Son Dakika
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Galatasaray Ekmas, Aliağa Petkimspor'u uzatmada yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray Ekmas, Aliağa Petkimspor'u 90-88 yenerek 9. galibiyetini elde etti. Aliağa Petkimspor ise 9. yenilgisini yaşadı.

Galatasaray Ekmas, Aliağa Petkimspor\'u uzatmada yendi
27.01.2024 - 16:19,
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal

Galatasaray Ekmas: Walden 5, İsmet Akpınar 14, Halilovic 15, de Bost 11, Yeboah 15, Sadık Emir Kabaca 12, Samet Geyik 3, Prepelic 10, Buğrahan Tuncer 5

Aliağa Petkimspor: Efianayi 20, Zoriks 12, Yunus Emre Sonsırma, Simmons 15, Aldridge 4, Emre Tanışan 6, Starks 15, Mahir Ağva 15, Yavuz Gültekin 1

1. Periyot: 18-11

Devre: 41-41

3. Periyot: 55-59

Normal süre: 77-77

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray Ekmas, uzatmaya giden maçta konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 90-88 yendi.

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini alırken, Aliağa Petkimspor 9. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Galatasaray Ekmas, Aliağa Petkimspor'u uzatmada yendi - Son Dakika
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