Galatasaray Ekmas, Dijon\'a mağlup oldu

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Gatis Salins, Marius Ciulin, Peter Praksch
GALATASARAY EKMAS: Bost 17, Walden 8, Radebaugh 4, Sadık Emir Kabaca 12, Halilovic 7, McCormack 21, Prepelic 14, Yeboah 5, Buğrahan Tuncer 5
JDA DIJON BASKET: Holston 15, Hrovat, Hunt 11, Alingue, Hammonds 20, Dokossi 17, Caver 14, Oniangue 17, Ducote 2
1'İNCİ PERİYOT: 38-24
DEVRE: 60-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 83-63
Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 turu J Grubu 2'nci maçında Galatasaray Ekmas, 25 sayı öne geçtiği mücadelede Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon'a 96-93 mağlup oldu. Sarı-kırmızılarda David McCormack 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, J Grubu'ndaki 2'nci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Fransız ekibi ise ilk galibiyetini aldı.
TARAFTARLARDAN BAŞANTRENÖR MITROVIC'E İSTİFA ÇAĞRISI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, 96-93 biten Dijon mağlubiyetinin ardından başantrenör Zvezdan Mitrovic'e tepki gösterdi. Müsabakada 25 sayı farkla öndeyken mağlup olan Galatasaray Ekmas'ta başantrenör Zvezdan Mitrovic, karşılaşma sonunda soyunma odasına giderken Galatasaray taraftarları Karadağlı başantrenöre istifa tezahüratlarında bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okuduğu sırada tepki gösterilen Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a destek verdi. Tunç, "Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik tepkiler kabul edilemez. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır" dedi.
Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen saldırı sonrası kaçan şüphelilerin kullandığı araç, Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından başlattıkları çalışmaları sürdürüyor. Saldırganların yakalanması için yapılan çalışmalarda, olayda kullanılan otomobilin bulunması önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliği düşürülmesi sonrası TİP üyeleri birçok ilde eylem yaparken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "DİSK Genel Kurulu'na davetlerini ileten DİSK heyetiyle vergide adaleti konuştuk." notuyla yaptığı paylaşım tepki çekti. Bazı vatandaşlar, CHP lideri Özel'in paylaşımının altına "Gündeminiz pek hızlı değişmiş", "Gündem bu mu?" gibi yorumlar yaptı.
Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li vekil Aysu Bankoğlu yaşananları anlattı. Bankoğlu "Planlı bir şey değildi. Anayasa'yı göstermeye gittim ama dayanamadım, fırlattım" diye konuştu.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası eski futbolcu Gökhan Zan'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zan, "Hatay'ı deprem değil, Anayasa'yı yok sayanlar canlarımızı öldürdü. Biz Hataylılar bunu, bu hukuksuzluğu, sahipsiz bırakılmayı asla affetmeyecektir." dedi.
Ketaib Hizbullah, Gazze'deki mazlum halka destek verme kararı alırken, ABD'ye karşı askeri operasyonları askıya aldığını duyurdu. Açıklamada, Hizbullah milislerinin ABD tarafından herhangi bir eylem meydana gelmesi halinde 'pasif savunmada' olmaları istendi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok esnaf ziyareti sırasında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. "Bana destek verecek misin?" diye sorduğu bir gençten "Maalesef" yanıtını alan Altınok, "O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?" sorusunu yönelttiği gençten bu kez de "Şu an aktif belediye başkanından memnunuz" karşılığını aldı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde annelerinin eve bırakıp üst kattaki kayınvalidesine gittiği 2 kardeşten 1,5 yaşındaki Yusuf Ç., sobadan çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Kardeşi 40 günlük Beşir Ç. de yaralandı.
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