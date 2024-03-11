Galatasaray Ekmas, Şampiyonlar Ligi'nde MHP Riesen'i konuk edecek - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Ekmas, Şampiyonlar Ligi'nde MHP Riesen'i konuk edecek

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi J Grubu'nun 5. haftasında Almanya ekibi MHP Riesen'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek. Galatasaray Ekmas, son sırada yer alırken, alınacak sonuca göre organizasyona veda etme ihtimali bulunuyor. MHP Riesen ise grupta ikinci sırada yer alıyor ve son müsabakayı 100-80 kazanmıştı.

11.03.2024 10:15  Güncelleme: 10:18
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Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun 5. haftasında yarın Almanya ekibi MHP Riesen'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

J Grubu'nda çıktığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Ekmas, son sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılıların alınacak sonuca göre organizasyona veda etme ihtimali bulunuyor.

MHP Riesen ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grupta ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında oynanan son müsabakayı MHP Riesen, 100-80 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Ekmas, Şampiyonlar Ligi'nde MHP Riesen'i konuk edecek - Son Dakika

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