Galatasaray Ekmas, Şampiyonlar Ligi'nde MHP Riesen'i konuk edecek

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun 5. haftasında yarın Almanya ekibi MHP Riesen'i konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
J Grubu'nda çıktığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Ekmas, son sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılıların alınacak sonuca göre organizasyona veda etme ihtimali bulunuyor.
MHP Riesen ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grupta ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında oynanan son müsabakayı MHP Riesen, 100-80 kazanmıştı.
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