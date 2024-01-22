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Galatasaray Ekmas, Telekom Baskets Bonn ile karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray Ekmas, Telekom Baskets Bonn ile karşılaşacak

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Bonn kentindeki Telekom Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Grubu ilk iki sırada bitirecek takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Galatasaray Ekmas, Telekom Baskets Bonn ile karşılaşacak
22.01.2024 - 09:57,
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Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Bonn kentindeki Telekom Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda Galatasaray Ekmas ve Telekom Baskets Bonn'un yanı sıra Almanya'dan MHP Riesen ile Fransa'dan JDA Bourgogne Dijon yer alıyor.

Grubu ilk iki sırada bitirecek takımlar, organizasyonda çeyrek finale yükselecek.

Kaynak: AA
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