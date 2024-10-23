Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 Geçti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 Geçti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 mağlup ederek 3 puanı aldı.

23.10.2024 20:17
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz (Dk. 74 Kerem Demirbay), Torreira (Dk. 89 Nelsson), Sara, Yunus Akgün (Dk. 86 Jelert), Mertens (Dk. 74 Berkan Kutlu), Osimhen (Dk. 86 Batshuayi), Icardi

Elfsborg: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe (Dk. 90 Larsson), Hedlund, Besfort Zeneli (Dk. 76 Baldursson), Ouma, Hult, Qasem (Dk. 82 Kaib), Badioo (Dk. 82 Holten), Arber Zeneli (Dk. 76 Abdullai)

Goller: Dk. 28 Icardi, Dk. 39 Pettersson, (Kendi kalesine), Dk. 44 Barış Alper Yılmaz, Dk. 83 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 52 Hult, Dk. 65 Baidoo (Penaltıdan), Dk. 90+2 Larsson (Elfsborg)

Sarı kartlar: Dk. 38 Yegbe, Dk. 79 Hult (Elfsborg)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti.

46. dakikada Icardi'nin pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Nijeryalı santrforun şutunda kaleci Petterson, meşin yuvarlağı bacağıyla kurtardı.

52. dakikada Elfsborg, farkı 2'ye indirdi. Galatasaray ceza sahasına paslaşarak gelen İsveç ekibinde Hedlund'un sağ çaprazdan pasında Hult, altıpas çizgisi üzerinde vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.

65. dakikada konuk ekip, penaltıdan golü buldu. Holmen'in sağ kanattan yaptığı ortada Qasem, arka direkte topla buluştu. Barış Alper, Qasem ile girdiği ikili mücadelede meşin yuvarlağı kornere atmak isterken elle topa müdahale etti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Matej Jug, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Baidoo, fileleri sarstı: 3-2.

66. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında savunma arkasına sarkan Icardi, penaltı noktası civarında topla buluştuktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli santrforun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Petterson, meşin yuvarlağı çeldi.

83. dakikada Galatasaray, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Osimhen ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Yunus Akgün, sağ çaprazda Yegbe ile girdiği ikili mücadelede topu kaptırmadan altıpas çizgisine kadar gelerek vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-2.

Konuk ekip, 90+2. dakikada farkı yeniden 1'e indirdi. Abdülkerim Bardakcı'nın hatalı pasında topu kapan Baldursson, ceza sahası sağ çaprazındaki Larsson'a meşin yuvarlağı aktardı. Larsson'un penaltı noktası yakınından vuruşunda top, filelerle buluştu: 4-3.

90+5. dakikada Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü. Davinson Sanchez'in kayarak müdahalesinde topu önünde bulan Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonratopu filelere gönderdi ancak ofsayt sebebiyle gol sayılmadı.

Maç, 4-3 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Galatasaray, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 Geçti - Son Dakika

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