Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 Yendi

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GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü maçında İsveç temsilcisi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray sahasında İsveç ekibi Elfsborg'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 17.30'da başlayan karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çaldı. Jug'un yardımcılıklarını ise Matej Zunic ile Manuel Vidali üstlendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Icardi ve Osimhen ile gole yaklaşırken kaleci Pettersson gole izin vermedi. Galatasaray aradığı golü 28'inci dakikada buldu. Mertens'in şutunda direkten dönen topu iyi takip eden Icardi, topu boş ağlara gönderdi: 1-0. Golün ardından rakip kalede etkili olmayan devam eden sarı-kırmızılılar, 40'ıncı dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Pettersson'un kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkarttı. Üst üste goller bulan sarı-kırmızılı ekip, 43'üncü dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ayağından farkı 3'e çıkardı. Orta alanın solunda topla buluşan Sara, savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ı gördü. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Barış'ın döndükten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde başlarken, konuk ekip 53'üncü dakikada farkı 2'ye indirdi. Kısa paslarla rakip sahaya geçen Elfsborg'da ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hedlund'un yerden arka direğe çevirdiği topu Hult yaptığı tek vuruşla ağlara gönderdi: 3-1. Konuk ekip, 65'inci dakikada farkı 1'e indirdi. Barış Alper'in eline çarpan top sonrasında hakem Jug oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Slovenyalı hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Baidoo, meşin yuvarlak ve kaleci Günay'ı farklı köşelere gönderdi: 3-2.

Skorun 3-2'ye gelmesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaptığı değişikliklerle oyuna müdahale etti. Oyunun temposu düştüğü anlarda, sahneye çıkan Yunus Akgün attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün çizgiye kadar indi. Çizgide iki rakibinden daha sıyrılan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, altıpasın çaprazından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-2. 90+2'nci dakikada konuk ekip farkı yeniden 1'e indirdi. Sağ kanatta topla buluşan Baldursson'un içeri çevirdiği topu ceza sahasında kontrol eden Larsson'un vuruşunda top ağlara gitti: 4-3.

Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray rakibini 4-3 mağlup etti.

GALATASARAY, AVRUPA'DA NAMAĞLUP

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde oynadığı 3'üncü maçında da sahadan mağlup ayrılmadı. İlk maçında PAOK'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, Riga ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada oynadığı ikinci Avrupa maçından da galibiyetle ayrıldı.