Galatasaray, Emlak Konut'u Yendi

24.03.2026 22:29
Galatasaray Çağdaş Faktoring, play-off yarı finalinde Emlak Konut'u 82-74 mağlup etti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yiğit Gönültaş, İsmail Binbir, Burak Erkan

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Johannes 12, Williams 10, Gökşen Fitik 3, Kuier 17, Derin Erdoğan 10, Smalls 5, Elif Bayram 6, Sude Yılmaz 11, Juhasz 8

EMLAK KONUT: Macaulay 13, Thomas 15, Ceren Akpınar 7, Holesinska 10, Berfin Sertoğlu, Ndour 11, Ferda Yıldız 8, Delaere 3, Melek Uzunoğlu 7, Gizem Başaran Turan

1'İNCİ PERİYOT: 22-21

DEVRE: 50-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-55

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde ağırladığı Emlak Konut'u 82-74 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 26 Mart Perşembe günü saat 17.00'de Emlak Konut'un ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Galatasaray, Emlak Konut'u Yendi - Son Dakika
