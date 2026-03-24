Galatasaray, Emlak Konut'u Yendi

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Yiğit Gönültaş, İsmail Binbir, Burak Erkan
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Johannes 12, Williams 10, Gökşen Fitik 3, Kuier 17, Derin Erdoğan 10, Smalls 5, Elif Bayram 6, Sude Yılmaz 11, Juhasz 8
EMLAK KONUT: Macaulay 13, Thomas 15, Ceren Akpınar 7, Holesinska 10, Berfin Sertoğlu, Ndour 11, Ferda Yıldız 8, Delaere 3, Melek Uzunoğlu 7, Gizem Başaran Turan
1'İNCİ PERİYOT: 22-21
DEVRE: 50-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-55
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde ağırladığı Emlak Konut'u 82-74 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 26 Mart Perşembe günü saat 17.00'de Emlak Konut'un ev sahipliğinde oynanacak.
