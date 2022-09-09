Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki hücum oyuncusunun transferi için Adana temsilcisi, sarı-kırmızılılara 500 bin avro bonservis bedeli ödeyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Emre Akbaba, Adana Demirspor'a transfer oldu - Son Dakika

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