Emre Akbaba, Adana Demirspor'a transfer oldu - Son Dakika
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Emre Akbaba, Adana Demirspor'a transfer oldu

09.09.2022 00:42
Emre Akbaba, Adana Demirspor'a transfer oldu

Galatasaray, Emre Akbaba'nın Adana Demirspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Galatasaray, Emre Akbaba'nın Adana Demirspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki hücum oyuncusunun transferi için Adana temsilcisi, sarı-kırmızılılara 500 bin avro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray, Emre Akbaba'nın üçüncü bir kulübe transferi halinde toplam satış bedelinin yüzde 50'sini alacak.

Ayrıca yapılan anlaşma gereği, Galatasaray'ın Emre Akbaba'yı transfer etme önceliği bulunuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Emre Akbaba, Adana Demirspor'a transfer oldu - Son Dakika

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