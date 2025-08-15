Galatasaray Enes Emre Büyük ile Sözleşme İmzaladı

Galatasaray, sarı-kırmızılı kulübün akademisinde yetişen 19 yaşındaki kaleci Enes Emre Büyük ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Akademi futbolcumuz Enes Emre Büyük ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.