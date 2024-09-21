Salon: Kadir Has
Hakemler: Mehmet Şahin, Umut Özgün Ergün, Kemal Vural
Melikgazi Kayseri Basketbol: Umay Keçeli, Kübra Erat 5, Doğa Adıcan 2, Aslıhan Kaçar, İlayda Derman 4, Eylül Dikmen 9, Meltem Avcı Yılmaz 6, Özge Bilgin 2, Diallo 11, Feray Dalkılıç 12
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Selin Rachel Gül 2, Sude Yılmaz 4, Ayşegül Günay Aladağ 3, Ayşe Cora 15, Jisu Park 21, Derin Erdoğan 7, Holingsvorth 5, Meltem Yıldızhan 2, Fraser 13
1. Periyot: 16-28
Devre: 27-49
3. Periyot: 37-60
Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 72-51 yendi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Erciyes Kupası'nda Şampiyon - Son Dakika
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