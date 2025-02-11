Galatasaray, Eren Elmalı'yı 3,5 Yıllığına Transfer Etti

Spor

GALATASARAY, Trabzonspor forması giyen 24 yaşındaki sol bek Eren Elmalı'yı 3,5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Ara transfer döneminin bitimine saatler kala sarı-kırmızılar, bir transferi daha bitirdi. Devre arasında Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray, Trabzonspor forması giyen milli oyuncu Eren Elmalı transferinde de mutlu sona ulaştı. Eren Elmalı'yı 3,5 yıllığına renklerine bağlayan sarı-kırmızı ekip, bu transfer için Trabzonspor'a bonuslarla beraber 3,5 milyon Euro ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Evren Eren Elmalı'nın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 129.717.700 TL transfer bedeli ödenecek olup, ayrıca net 18.531.100 TL tutarında şarta bağlı ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe geçici ve/veya kalıcı transfer olması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının %25'i eski kulübüne ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2028-2029 sezonu için uzatma opsiyon hakkı şirketimizde olmak kaydıyla aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2024-2025 sezonunun kalan bölümü için net 14.000.000 TL,

2025-2026 sezonu için net 45.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için net 55.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için net 65.000.000 TL,

Şirketimizin opsiyon hakkını kullanması halinde, 2028-2029 sezonu için net 75.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir."

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada ise, "Profesyonel futbolcumuz Evren Eren Elmalı'nın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.