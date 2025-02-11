Galatasaray Eren Elmalı'yı Transfer Etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Eren Elmalı'yı Transfer Etti

Galatasaray Eren Elmalı\'yı Transfer Etti

Galatasaray, Eren Elmalı'yı Trabzonspor'dan transfer etti. Bedel 129.7 milyon TL.

11.02.2025 22:21
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Galatasaray, milli futbolcu Eren Elmalı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray ara transfer döneminin son gününde Eren Elmalı'yı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüpten transferin detayları ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Evren Eren Elmalı'nın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 129.717.700 TL transfer bedeli ödenecek olup, ayrıca net 18.531.100 TL tutarında şarta bağlı ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe geçici ve/veya kalıcı transfer olması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının yüzde 25'i eski kulübüne ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2028-2029 sezonu için uzatma opsiyon hakkı şirketimizde olmak kaydıyla aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2024-2025 sezonunun kalan bölümü için net 14.000.000 TL,

2025-2026 sezonu için net 45.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için net 55.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için net 65.000.000 TL,

Şirketimizin opsiyon hakkını kullanması halinde, 2028-2029 sezonu için net 75.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Eren Elmalı, Galatasaray, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Eren Elmalı'yı Transfer Etti - Son Dakika

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