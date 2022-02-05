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Galatasaray erkek basketbol takımının sadece 6 futbolcusu Covid'li değil! Ama federasyon maç erteleme talebini reddetti - Son Dakika

Galatasaray erkek basketbol takımının sadece 6 futbolcusu Covid'li değil! Ama federasyon maç erteleme talebini reddetti

05.02.2022 23:36

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı'nın Anadolu Efes maçının ertelenmesi için TBF'ye başvuruda bulundu, ancak olumsuz yanıt aldı. Koronavirüs nedeniyle sadece 6 sağlıklı sporcusu kalan Galatasaray'ın talebinin reddedilmesi, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile karşılaşacak Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın koronavirüs vakalarının fazlalığı sebebiyle maçın ertelenmesi yönünde TBF'ye yaptığı itiraz reddedildi. Bunun üzerine açıklama yapan Galatasaray, yarın oynanacak maçta koronavirüs pozitif durumları devam eden sporcuların da sahada yer almaları gerektiğini belirtti. Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.15'te başlayacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

TBF'DEN ERTELEME TALEBİNE RET

"Son olarak dün ve bugün ayrı ayrı yapılan kontrol testlerinde 6 sporcumuzun Kovid-19 pozitif durumunun devam ettiği belirlenmiş, TBF ve rakibimiz Anadolu Efes Spor Kulübü durumdan haberdar edilmiştir. Karşılaşmanın oynanmasının yarın sahada olacak herkesin sağlığı açısından risk teşkil ettiği ve ertelenmesi gerekliliği konusunda başvuruda bulunuluştur. TBF tarafından az önce yapılan bilgilendirmeyle, tarafımızdan yapılan tüm başvurulara karşılık mevcut Kovid-19 prosedürleri gereği karşılaşmanın oynanacağını tebliğ almış bulunmaktayız.

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Şu an itibarıyla sadece 6 sağlıklı sporcuya sahip olduğumuzdan, Kovid-19 pozitif durumları devam eden sporcularımızın da yarın sahada yer almaları gerekecektir. Konuyu kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Anadolu Efes, Galatasaray, basketbol, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray erkek basketbol takımının sadece 6 futbolcusu Covid'li değil! Ama federasyon maç erteleme talebini reddetti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray erkek basketbol takımının sadece 6 futbolcusu Covid'li değil! Ama federasyon maç erteleme talebini reddetti - Son Dakika
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