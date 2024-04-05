Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası finali ilk maçında Slovenya'nın AVK Triglav takımını konuk edecek - Son Dakika
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Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası finali ilk maçında Slovenya'nın AVK Triglav takımını konuk edecek

Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası finali ilk maçında Slovenya'nın AVK Triglav takımını Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda konuk edecek. Galatasaray, grup aşamasında üç maçını da kazanarak çeyrek finale yükseldi ve finale kadar namağlup geldi. Yarınki maçta avantajlı bir skor aramak için mücadele edecekler.

05.04.2024 09:47
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Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası finali ilk maçında yarın Slovenya'nın AVK Triglav takımını konuk edecek.

Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Len Challenger Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı takım, üç maçını da kazanarak çeyrek finale yükseldi. Bu turda Malta temsilci Valetta'yı, yarı finalde ise Litvanya ekibi EVK Zaibas'ı eleyen Galatasaray, finale yükseldi. Finale kadar namağlup gelen Galatasaray, yarın AVK Triglav ile yapacağı finalin ilk ayağından avantajlı bir skor arayacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 27 Nisan Cumartesi günü Slovenya'nın Kranj kentinde yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası finali ilk maçında Slovenya'nın AVK Triglav takımını konuk edecek - Son Dakika

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