Galatasaray Erzurum'a Geldi
Galatasaray, Erzurumspor maçı için Erzurum'a geldi. Taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın saat 21.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda Erzurumspor FK ile karşılaşacak Galatasaray, Erzurum'a geldi. Taraftarlar, sarı-kırmızılı kafileye büyük ilgi gösterdi.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde saat 13.00'te antrenman yapan sarı-kırmızılı ekip, saat 17.00'de İstanbul'dan havalanan uçakla Erzurum'a ulaştı. Yüzlerce Galatasaray taraftarı havalimanına takımı karşılamaya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Victor Osimhen ve Teknik Direktör Okan Buruk'a yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray kafilesi, havalimanından ayrılarak Palandöken Kayak Merkezi'nde konaklayacağı otele doğru hareket etti.
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