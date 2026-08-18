Galatasaray, Erzurumspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Galatasaray, Erzurumspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Erzurumspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Galatasaray, Erzurumspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına Kemerburgaz'da devam ediyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.15'te yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İHA

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