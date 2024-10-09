Galatasaray EuroCup'ta Güçlü Başlangıç Yaptı - Son Dakika
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Galatasaray EuroCup'ta Güçlü Başlangıç Yaptı

Galatasaray EuroCup\'ta Güçlü Başlangıç Yaptı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Baxi Ferrol'u 83-66 mağlup ederek EuroCup'ta sezona galibiyetle başladı.

09.10.2024 23:39
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SALON: A Malata

HAKEMLER: Pierre Landy, Kenny Jeanmonod, Andzej Urbanovic

BAXI FERROL: Collins 15, Pospisilova 5, Mestres 15, Mataix 7, Millan 5, Melia 2, Morro 5, Joiner 8, Menendez 4, Sanchez

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Sude Yılmaz 2, Gökşen Fitik 9, Ayşegül Günay 12, Ayşe Cora 11, Park 14, Derin Erdoğan 5, Hollingsworth 7, Meltem Yıldızhan 2, Fraser 21, Vanloo, Selin Gül

1'İNCİ PERİYOT: 26-17

DEVRE: 35-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-51

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar J Grubu ilk maçında İspanya'nın Baxi Ferrol takımını 83-66 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Brianna Fraser 21 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı. Bu sonucun ardından Galatasaray, EuroCup'ta sezona galibiyetle start verdi.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Basketbol, İspanya, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray EuroCup'ta Güçlü Başlangıç Yaptı - Son Dakika

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