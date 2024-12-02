Galatasaray Eyüpspor ile Berabere Kalarak Puan Kaybı Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Eyüpspor ile Berabere Kalarak Puan Kaybı Yaşadı

Galatasaray Eyüpspor ile Berabere Kalarak Puan Kaybı Yaşadı

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında 2 puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ikinci kez puan kaybı yaşadı.

02.12.2024 13:32  Güncelleme: 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
GALATASARAY, Süper Lig'in 14'üncü haftasında, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında 2 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, puanını 35'e yükseltti.

Galatasaray, 14 haftası geride kalan Süper Lig'de bu sezon ikinci kez puan kaybetti. Ligin 7'nci haftasında evindeki Kasımpaşa maçında 3-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Kasımpaşa maçının ardından oynadığı 5 maçın tamamını kazanan Galatasaray, Eyüpspor karşısında yine taraftarı önünde puan kaybı yaşadı.

5 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Süper Lig'in yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Eyüpspor karşılaşması öncesinde son 5 maçından galip ayrılmıştı. Bu mücadeleyle birlikte galibiyet serisi de sona eren Cimbom, Kasımpaşa ile berabere kaldıktan sonra oynadığı Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Samsunspor ve Bodrum FK maçlarını kazanmayı başarmıştı.

13 MAÇIN 9'UNDA GOL YEDİ

Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 13 karşılaşmada kalesinde 13 gol gördü. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakaların 9'unda kalesini gole kapatamadı. Galatasaray; Rizespor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Bodrum FK maçlarını ise gol yemeden kazandı.

ROLAND SALLAI İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Macar futbolcu Roland Sallai, Eyüpspor maçında ilki yaşadı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Eyüpspor maçının 47'nci dakikasında attığı golle takımını 2-1 öne geçirmişti. Sallai, bu golle birlikte sarı-kırmızılı forma altında ilk kez gol sevincini yaşadı. Macar futbolcu, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 8 maçta görev aldı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Eyüpspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Eyüpspor ile Berabere Kalarak Puan Kaybı Yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:02 Esad’la görüşen İran Dışişleri Bakanı’ndan birkaç saat sonra Türkiye’ye kritik ziyaret Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
20:03 AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli’nin açıklamaları tarihi nitelikte AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli'nin açıklamaları tarihi nitelikte
19:45 Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:30 Arda Turan’ın RAMS Park’ta Galatasaray atkısı takması olay oldu Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması olay oldu
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:31 İzmir’de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı İzmir'de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 14:50:16. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Eyüpspor ile Berabere Kalarak Puan Kaybı Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.