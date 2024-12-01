Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün oynanacak Galatasaray- Eyüpspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün saat 19.00'da Galatasaray, Eyüpspor'u konuk edecek. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak.
Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. AVAR'da da Deniz Caner Özaral görev yapacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Eyüpspor Maçının VAR Hakemi Erkan Engin - Son Dakika
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