Galatasaray Eyüpspor'u 2-0 Geçti

13.09.2025 20:59
Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'deki 5. haftayı kazanarak tamamladı.

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "Analiz ettiğimiz birçok şey çıktı. Savunma arkasına koşucu oyuncularla pozisyon üreteceğimizi düşündük. Çok denedik, ilk yarı 2-3 tane arkaya koşularla pozisyon oldu, final paslarını atamadık. İyi bir takıma kaybettik. Ben oynadığım her maçı kazanmak için oynuyorum. Bugün güçlü bir takıma karşı mücadele ettik. Rakibi iyi karşıladık. İlk 45 dakika çok pozisyon vermedik. İkinci onlarla da hamleler yaptılar. Bizim hamle gücümüz o kadar değildi. Oyuncularımı da tebrik ettim, iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Biraz daha topa sahip olabilirdik. Karşılama anlamında iyi durduğumuzu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik eden Şahin, "İnşallah şampiyon olurlar. Ülke olarak yürekten tebrik etmemiz gerekiyor" dedi.

OKAN BURUK: OLİMPİYAT STADYUMU'NDA GÜNDÜZ MAÇI OYNAMAK EN BÜYÜK KORKULARIMDAN BİRİ

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasını değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Saat 5'te Olimpiyat Stadyumu'nda gündüz maçı oynamak en büyük korkularımdan biri. Stat futbol oynamak için bence yapılmış bir stadyum değil. Aradaki koşu pisti daha çok kullanılabilir, futbol maçlarından çok. Bütün oyuncular için burada oynamak zordur. İlk yarı topun bizde olduğu, daha az ürettiğimiz yerlerdi. İkinci yarı daha çok pozisyona girdik. Rakibin geçiş hücumlarıyla etkili bir takım olduğunu biliyorduk. Eyüpspor iyi bir takım. İkinci yarı oyuna daha net ağırlığımızı koyduk. Attığımız gollerle maçı kazandık. O anlamda sevinçliyim. Galatasaray için çok önemli taçsız kral için de bir saygı duruşu. Onu rahmet ve özlemle anıyoruz. Galatasaray için çok değerli bir örnekti. Bugünkü galibiyeti de ona armağan etmek istiyorum" sözlerini sarf etti.

'KULÜBEDEN GELEN OYUNCULARIMIZIN NE KADAR HAZIR OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Kulübeden gelen oyuncuların verdiği katkıdan bahseden Buruk, "Burada ceza sahası içine koşular önemliydi. Ahmed böyle bir koşuyla Icardi'ye golü attırdı. Barış girdikten sonra bireysel olarak yeteneklerini çok net bir şekilde gösterdi, 3-4 pozisyona girdi, gol pası verdi. Genel olarak kulübeden gelen oyuncularımızın ne kadar hazır olduğunu gördük. Bu benim için en büyük mutluluklardan biri" dedi.

'BİR, İKİ GÜN İÇERİSİNDE DURUMU DAHA NET BELLİ OLACAKTIR'

Milli takımda sakatlanan Victor Osimhen'in durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Ağrı durumuna göre bir sonraki maç için ne yapabileceğini, bu ağrıyı tolere edebilecek mi göreceğiz. Bir, iki gün içerisinde durumu daha net belli olacaktır" şeklinde konuştu.

'ONUN HAZIR OLMADIĞI GÖRDÜK'

Mauro Icardi'nin henüz hazır olmadığını dile getiren Buruk, "Geçen hafta testler de yaptık. Onun hazır olmadığı gördük. Bu tür maçlarda onun oynama şansı önemli. İyi bir bitirici. Savunma oyuncularının korktuğu, önem aldığı ve onunla beraber kaldığını oyun içerisinde gördük. Bu kadar uzun oynatmayı düşünmüyordum ama oyun biraz bu şekilde gitti, skor üretmemiz gereken bir oyundu. O yüzden süresini uzatmış olduk. Bizim için en önemlisi onu sağlıklı bir şekilde hazır hale getirebilmek" açıklamasında bulundu.

'BARIŞ'IN, GALATASARAY'A OLAN SEVGİSİNİ NET BİR ŞEKİLDE BİLİYORUZ'

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray sevgisini net bir şekilde bildiklerini aktaran Okan Buruk, "O da Galatasaray taraftarını ne kadar sevdiğini hafta içinde yaptığı açıklamada gösterdi. Barış'ın, Galatasaray'a olan sevgisini net bir şekilde biliyoruz. Takım için her şeyi yapabildiğini göstermek de çok önemliydi. Genel olarak güzel bir gün oldu. Genel olarak iyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum" sözlerini kullandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'na finalde başarı dileyen Okan Buruk, "Ergin hocamıza ve öğrencilerine başarılar diliyorum. Dün inanılmaz bir basketbol şöleni vardı. Yarın da devam ettirip, kupayı ülkemize getireceklerine, ülke olarak hep beraber kutlayacağımıza yüzde 100 inanıyorum. Ergin hocama sevgilerimi ve başarı dileklerimi iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Selçuk Şahin, Milli Takım, Galatasaray, Okan Buruk, Basketbol, Eyüpspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Eyüpspor'u 2-0 Geçti

