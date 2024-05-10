Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda takım, topla ısınma, pas çalışması ve şut çalışması yaptı. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

10.05.2024 14:43
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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