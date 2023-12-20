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Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek 4. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek 4. galibiyetini aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde oynadığı Fatih Karagümrük maçını 1-0 kazanarak üst üste 4. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, son 4 maçını da kazanarak çıkışını sürdürdü.

Galatasaray, Fatih Karagümrük\'ü mağlup ederek 4. galibiyetini aldı
20.12.2023 - 22:06,
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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Ligde son olarak Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Aslan bu süreçte Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük'ü mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray gelecek hafta pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek 4. galibiyetini aldı - Son Dakika
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