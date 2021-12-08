Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 93. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında yarın İtalya'nın Lazio ekibine konuk olacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 93. müsabakasına çıkacak.
Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.
Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 92 karşılaşma oynayan Galatasaray, 37 galibiyet, 21 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 127 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 134 gol gördü.
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|53
|14
|11
|28
|54
|92
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|10
|8
|-
|2
|25
|12
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|25
|12
|10
|3
|39
|24
|Kupa Galipleri Kupası
|4
|3
|-
|1
|9
|6
|Toplam
|92
|37
|21
|34
|127
|134
"Kupa 2"de galibiyet sayısında açık ara önde
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 25 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 25 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 12'sini kazanırken 10'unda ise berabere kaldı.
Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 39 kez rakip fileleri havalandırırken, kalelerinde 24 gol gördü.
UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.
Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.
Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
Kaynak: AA
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