Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi 0-0 Beraberlikle Sona Eredi

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Slavko Vincic'in yönettiği Süper Lig'de şampiyonluk yarışını etkileyecek dev derbide kazanan çıkmadı.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin derbisi başladığı skorla 0-0 eşitlikle tamamlandı.
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