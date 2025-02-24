Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Beraberlikle Bitti

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Galatasaray, Fenerbahçe maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 3. derbisine çıktı ve ilk kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar diğer 2 derbiyi kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 3. derbisinde çıktı. Cimbom, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1, Beşiktaş'ı da evinde 2-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe ile evinde oynadığı müsabakada sahadan 0-0 sonuçla ayrılan Aslan, böylece bu sezon ligde oynadığı derbilerde ilk kez puan kaybetti.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 4. derbisinde Beşiktaş'a konuk olacak. - İSTANBUL