Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray Fenerbahçe Derbisi İçin Çalışmalara Başladı - Son Dakika
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