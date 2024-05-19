Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Djiku, Fred, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Tadic, Batshuayi
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Kadroları Belli Oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?