Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Kadroları Belli Oldu - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Kadroları Belli Oldu

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Kadroları Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç, RAMS Park'ta oynanacak ve Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay hakem üçlüsü yönetiminde gerçekleşecek. Galatasaray'ın kadrosunda Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Icardi yer alırken, Fenerbahçe'nin kadrosunda ise Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Djiku, Fred, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Tadic ve Batshuayi bulunuyor.

19.05.2024 18:09
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Djiku, Fred, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Tadic, Batshuayi

Kaynak: AA

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