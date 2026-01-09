Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Süper Kupa finalinde oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi İstanbul'daki hava koşulları endişe yaratıyor. Maç saatine yakın yağış ihtimali ve sıcaklığın düşmesi, tribün ve saha şartlarını etkileyebilir.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi saat 20.30'da başlayacak.
İstanbul'da perşembe günü başlayan şiddetli fırtına ve yağmurun ardından, cuma günü itibarıyla soğuk havanın etkisini artırması bekleniyor. Maç günü ise yağmur ihtimali nedeniyle karşılaşmanın hava koşullarından etkilenebileceği değerlendiriliyor.
Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da 10 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanak yağış görülebileceği ve sıcaklığın akşam saatlerinde düşebileceği tahmin ediliyor.
Valilik, yaptığı açıklamada vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Özellikle gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte ulaşımda aksama ve kaygan zemin riskinin artabileceği ifade ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre maç günü Başakşehir bölgesinde yağmurla birlikte düşük sıcaklık bekleniyor. Bu durumun hem saha zemini hem de tribün koşulları açısından belirleyici olabileceği belirtiliyor.
