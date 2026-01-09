Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme - Son Dakika
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

09.01.2026 09:27
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi İstanbul'daki hava koşulları endişe yaratıyor. Maç saatine yakın yağış ihtimali ve sıcaklığın düşmesi, tribün ve saha şartlarını etkileyebilir. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da 10 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanak yağış görülebileceği ve sıcaklığın akşam saatlerinde düşebileceği tahmin ediliyor. Valilik, yaptığı açıklamada vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

SÜPER KUPA FİNALİ CUMARTESİ AKŞAMI

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi saat 20.30'da başlayacak.

İSTANBUL'DA HAVA ŞARTLARI DERBİYİ ETKİLEYEBİLİR

İstanbul'da perşembe günü başlayan şiddetli fırtına ve yağmurun ardından, cuma günü itibarıyla soğuk havanın etkisini artırması bekleniyor. Maç günü ise yağmur ihtimali nedeniyle karşılaşmanın hava koşullarından etkilenebileceği değerlendiriliyor.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da 10 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanak yağış görülebileceği ve sıcaklığın akşam saatlerinde düşebileceği tahmin ediliyor.

VALİLİKTEN BUZLANMA VE DON UYARISI

Valilik, yaptığı açıklamada vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Özellikle gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte ulaşımda aksama ve kaygan zemin riskinin artabileceği ifade ediliyor.

BAŞAKŞEHİR İÇİN MAÇ GÜNÜ YAĞMUR BEKLENTİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre maç günü Başakşehir bölgesinde yağmurla birlikte düşük sıcaklık bekleniyor. Bu durumun hem saha zemini hem de tribün koşulları açısından belirleyici olabileceği belirtiliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 34ts6665 34ts6665:
    Federasyon inatla dünyanın en kötü stadyumunda maçı oynatıyor. o hava şartlarında maça gidenler -15 dereceyi göze alsın. her yeri kokuşmuş ülkenin. 14 3 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    sırf FB ye kupa aldırmaya çalışmak için yaptıklarına bakın yaa 4 9 Yanıtla
    34ts6665 34ts6665:
    ne alakası var mal. sadece GS liler ve taraftarları mı üşüyecek? ya neden bu kadar aptalsın. stad berbat her iki takım ve taraftar içinde berbat bir stadyum 8 0
    Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    hacıhıroğlunu bayrak direğine bağlamak lazım 0 0
  • AHMET YILDIZHAN AHMET YILDIZHAN:
    bok var olimpiyat ta oynatiyosunuz...o stadyumun projesi ni kim yaptıysa stadyumdaki rüzgar panelinin direğine asacaksin... 10 0 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    kuzey kutbunda oynat macı hacı 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
