Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Çankırı\'da taraftarlar arasında kavga çıktı

Spor

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından Çankırı'da birbirine giren taraftarları polis ekipleri ayırdı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenmesinin ardından Çankırı'da iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızlıca gelen ekipler, yüzlerce taraftarın arasına girerek olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi aldı. - ÇANKIRI