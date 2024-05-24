Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi Sonrası Küfürlü Tezahüratlar İçin TFF'ye Başvurdu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi Sonrası Küfürlü Tezahüratlar İçin TFF'ye Başvurdu

Galatasaray, 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası bazı Fenerbahçe oyuncularının ve kulüp personellerinin küfürlü tezahüratları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Görüntüler incelendikten sonra ilgili kişilerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi için başvuru yapıldı.

24.05.2024 20:32
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası bazı sarı-lacivertli oyuncuların küfürlü tezahüratlarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasından sonra soyunma odasından paylaşılan görüntülerde Fenerbahçe futbolcuları, teknik heyeti ve diğer kulüp personelleri tarafından sportmenliğe aykırı küfürlü tezahüratta bulunulduğu görülmüştür. İlgili görüntüler Fenerbahçe futbolcusu Jayden Quinn Oosterwolde tarafından Instagram sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşılmış ve edilen hakaretler alenileştirilmiştir. Görüntüler incelendiğinde Fenerbahçe futbolcuları Serdar Dursun, Joshua King, Bright-Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra Fenerbahçe kafilesinden başka kişilerin de küfürlü tezahürata eşlik ettiği açıkça ortadadır. Bu eyleme iştirak eden şahısların, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından görüntüler dikkatlice incelendikten sonra tespit edilerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevklerinin gerçekleştirilmesi için bugün sabah saatlerinde kulübümüz tarafından başvuru yapılmıştır. Sürecin yakından takipçisi olacağımız kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi Sonrası Küfürlü Tezahüratlar İçin TFF'ye Başvurdu - Son Dakika
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