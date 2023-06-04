Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

04.06.2023 14:31

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Video Asistan Hakemi (VAR) Alper Ulusoy olarak açıklandı. Maçın orta hakemi ise Abdülkadir Bitigen olacak.

Spor Toto Süper Lig'de merakla beklenen Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı.

VAR'A ALPER ULUSOY ATANDI

Geçtiğimiz hafta Ankara deplasmanında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi mücadelesinin Video Asistan Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Dev debinin VAR hakemi belli oldu

MAÇIN ORTA HAKEMİ BİTİGEN OLDU

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının hakemi olarak Abdülkadir Bitigen'i açıklamıştı. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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Alper Ulusoy, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu - Son Dakika
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