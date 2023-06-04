Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

Spor Toto Süper Lig'de merakla beklenen Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı.

VAR'A ALPER ULUSOY ATANDI

Geçtiğimiz hafta Ankara deplasmanında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi mücadelesinin Video Asistan Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

MAÇIN ORTA HAKEMİ BİTİGEN OLDU

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının hakemi olarak Abdülkadir Bitigen'i açıklamıştı. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.