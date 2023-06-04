Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

Spor Toto Süper Lig'de merakla beklenen Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı.
Geçtiğimiz hafta Ankara deplasmanında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi mücadelesinin Video Asistan Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.
TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının hakemi olarak Abdülkadir Bitigen'i açıklamıştı. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
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