Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Başladı

Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Başladı

Başantrenör Yakup Sekizkök, Fenerbahçe Beko karşısında galibiyet hedefliyor.

13.02.2025 21:49
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Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde yarın Fenerbahçe Beko ile yapacakları maçtan galip ayrılıp sonrasında kupaya uzanmak istediklerini belirtti.

Başantrenör Yakup Sekizkök, saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın yapılacağı 11 Nisan Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yakup Sekizkök, Fenerbahçe Beko'ya karşı son oynadıkları ve 95-81 kaybettikleri maçta çok fazla sakat oyuncuları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sakatlık bizim işimizin bir parçası. Bu turnuvaya tam kadro gelmek isterdik. Yine de tam kadro geldik ama bazı oyuncularımız yüzde yüz hazır değil ama bu da bir adım. En azından yarın bütün önemli oyuncularımız kadroda olacak. Fenerbahçe Beko, son maçta bize karşı dış atışlardan çok fazla isabet buldu. Bunu engellemeye çalışacağız. Alçak post yoluyla bize atak yapmışlardı. Bu noktada da bazı hazırlıklarımız oldu. Her maç yüksek skorlara ulaşan bir takımız. Herhangi bir ekstra detaya takılmadan kendi basketbolumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız."

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Dörtlü Final'de oynayacak olmasının önemli olduğuna değinen Sekizkök, "Bu takımların mücadele ettiği branşlarda iddialı olması, sporun ülkedeki gelişimi için çok önemli. Bu durum da bu yüzden bir fırsat yaratıyor. Eskişehir'de de yine benzer bir turnuva olmuştu. Orada da benzer bir şekilde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yarı finale beraber çıkmışlardı. Sadece basketbolda değil, diğer branşlarda da büyük taraftar desteğine sahip kulüplerin iddialı olması önemli. Biz, bu ezeli rekabette önce yarın kazanıp sonrasında finalde kupaya uzanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Fenerbahçe Beko maçının hazırlıklarına başantrenör Yakup Sekizkök yönetiminde11 Nisan Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılılar, yarın sabah yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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