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Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve dört takımlı turnuva ile sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
21.12.2023 - 18:11,  Güncelleme: 18:12
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Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA
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