Galatasaray, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Turkcell Süper Kupa maçında 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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TFF 3.Lig takımlarından Turgutluspor, Eray Gülay ile anlaşma sağlayarak yeni teknik direktörünü belirledi. Gülay, imza töreninde yaptığı konuşmada kulübe destek çağrısında bulunurken, Kulüp Başkanı Gökhan Akın da Gülay'a güveninin tam olduğunu belirtti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Gülnar ilçesinde başlayıp Mezitli ilçesinde sona erdi. İkinci etapta sporcular 154 kilometrelik bir parkuru tamamladı. Organizasyonun pandemi nedeniyle son kez 2019 yılında yapıldığı belirtildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Reeder Samsunspor, sahasında Çağdaş Bodrumspor'a 100-61 yenildi.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen UFC'de rakibini nakavt eden Türk kökenli Avusturya vatandaşı İbrahim Aslan'ı elçilikte kabul etti. Büyükelçi Ceyhun, Aslan'ın başarısını kutlayarak hediyeler taktim etti. Aslan ise Türk bayrağını Las Vegas'ta dalgalandırmaktan duyduğu gururu dile getirdi.
Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Türkoğlu, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar tarafından Milas-Bodrum Havalimanı'nda karşılandı. Türkoğlu, gelecek hedefinin New York'taki Manhattan olduğunu belirtti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Gülnar-Mersin etabı sona erdi. İkinci etapta sporcular, 153,3 kilometrelik parkuru tamamladı. Yarışma, Mezitli ilçesi Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde son buldu. Alman sporcu Roman Duckert genel klasmanda birinci oldu. Tarsus-Mersin etabı ise yarın gerçekleştirilecek.
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