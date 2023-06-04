Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek tarihi bir zafer yaşadı - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek tarihi bir zafer yaşadı

04.06.2023 21:39

Galatasaray, 51 bin taraftarı önünde şampiyon olarak çıktığı Fenerbahçe derbisini farklı kazandı. Zaniolo'nun 2 golü, Icardi'nin tek sayısı ile maçı 3-0 kazanan Cim-Bom, ezeli rakibine isabetli şut attırmadan karşılaşmayı tamamladı. Aslan, şampiyonluk kupasını kaldırdığı derbide tarihi bir zafer yaşadı. Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yenen Galatasaray, ezeli rakibini 32 yıl aradan sonra ilk kez hem iç hem dış sahada mağlup etmeyi başardı. Hem iç sahada hem dış sahada Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu iki derbiyi de isabetli şut atamadan tamamladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçının ardından düzenlenecek basın toplantısına katılmadı ve apar topar stattan ayrıldı.

Galatasaray, 51 bin taraftarı önünde şampiyon olarak çıktığı Fenerbahçe derbisini farklı kazandı. Zaniolo'nun 2 golü, Icardi'nin tek sayısı ile maçı 3-0 kazanan Cim-Bom, ezeli rakibine isabetli şut attırmadan karşılaşmayı tamamladı. Aslan, şampiyonluk kupasını kaldırdığı derbide tarihi bir zafer yaşadı.

32 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yenen Galatasaray, ezeli rakibini 32 yıl aradan sonra ilk kez hem iç hem dış sahada mağlup etmeyi başardı.

ŞUT BİLE YOK

Hem iç sahada hem dış sahada Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu iki derbiyi de isabetli şut atamadan tamamladı.

JESUS STADI TERK ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçının ardından düzenlenecek basın toplantısına katılmadı ve apar topar stattan ayrıldı.

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Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek tarihi bir zafer yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek tarihi bir zafer yaşadı - Son Dakika
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